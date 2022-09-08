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ÖZET: Hearts 0-4 Başakşehir

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, ilk maçında İskoç ekibi Hearts'e konuk oldu. Temsilcimiz, baştan sonra üstün oynadığı maçı Hasan Ali Kaldırım, Youssouf Ndayishimiye, Okaka ve Berkay Özcan'ın golleriyle 4-0 kazandı. Hearts - Başakşehir maçının özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maç sonucu: Hearts 0-4 Başakşehir | ÖZET İZLE 📺
Hearts 0-4 Başakşehir

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, ilk maçında İskoç ekibi Hearts'e konuk oldu. Temsilcimiz, baştan sonra üstün oynadığı maçı Hasan Ali Kaldırım, Youssouf Ndayishimiye, Okaka ve Berkay Özcan'ın golleriyle 4-0 kazandı.

Hearts - Başakşehir maç özeti

13. dakikada Bertrand Traore, Stephen Kingsley tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

20. dakikada Medipol Başakşehir takımından Bertrand Traore sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiç bir takım arkadaşına ulaşmıyor.

23. dakikada Hearts takımından Barrie McKay sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

26. dakikada Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor. 0-1

50. dakikada Medipol Başakşehir, Bertrand Traore ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor.

67. dakikada Youssouf Ndayishimiye ile Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkarıyor. 0-2

75. dakikada Stephen Kingsley yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor. Stephen Kingsley için şanssız, temsilcimiz için şanslı bir an. 0-3

82. dakikada Berkay Özcan tabelayı 0 - 4 olarak değiştiriyor.

Başakşehir, deplasmanda konuk olduğu İskoç ekibi Hearts'ı 4-0 mağlup ederek ilk maçından 3 puanı hanesine yazdırmayı başarıyor.

Hearts - Başakşehir maçının özet görüntülerini TV8.5 internet adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.


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