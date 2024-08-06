MAÇ SONUCU | Lille-Fenerbahçe: 2-1

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa ekibi Lille'ye 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golleri 12'nci dakikada Tiago Santos ve 90+1'inci dakikada Edon Zhegrova'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek sayısını ise 80'inci dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması 13 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.