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Spor

MAÇ SONUCU | Lille-Fenerbahçe: 2-1

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fransız ekibi Lille karşısında 2-1 kaybetti. Sarı-Lacivertliler turu Kadıköy'deki mücadeleye bıraktı.

23:20 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 23:48 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcular, yenilen gol sonrasında üzüntü yaşadı.
Fenerbahçeli futbolcular, yenilen gol sonrasında üzüntü yaşadı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa ekibi Lille'ye 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golleri 12'nci dakikada Tiago Santos ve 90+1'inci dakikada Edon Zhegrova'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek sayısını ise 80'inci dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması 13 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

LİLLE-FENERBAHÇE MAÇININ ÖZETİ
GOL!
  • 12'nci dakikada Lille öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına giren Santos'un dar açıdan vuruşunda top Oosterwolde'ye çarparak ağlara gitti: 1-0.

-31'inci dakikada orta alanda topu kazanan İsmail Yüksek pasını Dzeko'ya aktardı. Dzeko'nun topla ilerledikten sonra sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta Chevalier topu kurtardı.

-36'ncı dakikada Lille'in sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına Cabella geçti. Cabella'nın arka direğe yaptığı ortaya Ribeiro kafayla vurdu, kaleci Livakovic gole izin vermedi.

-40'ıncı dakikada Fenerbahçe ceza sahası sağ yan çizgiye çok yakın bir noktadan duran top şansı yakaladı. Topun başına geçen Szymanski'nin sert şutunda top kaleci Chevalier'de kaldı.

-44'üncü dakikada Gomes'in sağ köşeden kullandığı korner kafalardan sekerek David'in önünde kaldı. Arka direkteki David'in vuruşunda top üstten auta gitti.

-47. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Lille savunmasının hatasında rakip ceza sahasında topla buluşan Saint-Maximin'in sol çaprazdan yerden şutunda, kaleci Chevalier ayaklarıyla golü önledi.

-49. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Saint-Maximin'in aşırtma vuruşunda top kaleciden döndü. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Saint-Maximin, kaleciyi geçtikten sonra şutunu attı ancak savunmaya çarpan top dışarıya çıktı.

-64. dakikada gelişen Lille atağında Santos sağ kanattan ceza sahasına girdi, altıpas önüne yaptığı ortada Haraldsson'un kafa vuruşunda, yere de çarpan topu kaleci Livakovic kontrol etti.

GOL!
  • 79. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Lille ceza sahasının önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına İrfan Can Kahveci geçti. İrfan, kullandığı frikikte topu filelerle buluşturdu: 1-1
GOL!
  • 90+1. dakikada Lille tekrar öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında, Zhegrova Fenerbahçe ceza sahasına girmeden şutunu çekti, Çağlar'ın ayağına çarpıp yükseklik kazanan top ağlara gitti: 2-1

#Lille
#Fenerbahçe
#Şampiyonlar Ligi
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