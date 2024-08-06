MAÇ SONUCU | Lille-Fenerbahçe: 2-1

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa ekibi Lille'ye 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golleri 12'nci dakikada Tiago Santos ve 90+1'inci dakikada Edon Zhegrova'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek sayısını ise 80'inci dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması 13 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.
- 12'nci dakikada Lille öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına giren Santos'un dar açıdan vuruşunda top Oosterwolde'ye çarparak ağlara gitti: 1-0.
-31'inci dakikada orta alanda topu kazanan İsmail Yüksek pasını Dzeko'ya aktardı. Dzeko'nun topla ilerledikten sonra sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta Chevalier topu kurtardı.
-36'ncı dakikada Lille'in sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına Cabella geçti. Cabella'nın arka direğe yaptığı ortaya Ribeiro kafayla vurdu, kaleci Livakovic gole izin vermedi.
-40'ıncı dakikada Fenerbahçe ceza sahası sağ yan çizgiye çok yakın bir noktadan duran top şansı yakaladı. Topun başına geçen Szymanski'nin sert şutunda top kaleci Chevalier'de kaldı.
-44'üncü dakikada Gomes'in sağ köşeden kullandığı korner kafalardan sekerek David'in önünde kaldı. Arka direkteki David'in vuruşunda top üstten auta gitti.
-47. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Lille savunmasının hatasında rakip ceza sahasında topla buluşan Saint-Maximin'in sol çaprazdan yerden şutunda, kaleci Chevalier ayaklarıyla golü önledi.
-49. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Saint-Maximin'in aşırtma vuruşunda top kaleciden döndü. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Saint-Maximin, kaleciyi geçtikten sonra şutunu attı ancak savunmaya çarpan top dışarıya çıktı.
-64. dakikada gelişen Lille atağında Santos sağ kanattan ceza sahasına girdi, altıpas önüne yaptığı ortada Haraldsson'un kafa vuruşunda, yere de çarpan topu kaleci Livakovic kontrol etti.
- 79. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Lille ceza sahasının önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına İrfan Can Kahveci geçti. İrfan, kullandığı frikikte topu filelerle buluşturdu: 1-1
- 90+1. dakikada Lille tekrar öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında, Zhegrova Fenerbahçe ceza sahasına girmeden şutunu çekti, Çağlar'ın ayağına çarpıp yükseklik kazanan top ağlara gitti: 2-1