MAÇ SONUCU | Türkiye-Karadağ: 1-0

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı Samsun'da ağırlayan A Milli Takımımız, rakibini 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maça çok etkili başlayan ay-yıldızlılar art arda pozisyonlar buldu. 5. dakikada sağdan ceza sahasına giren Ferdi'nin şutunda top yandan auta çıktı. 2 dakika sonra bu kez Ferdi'nin ortasında ceza sahası Barış’ın kafa vuruşunda kaleci Nikic topu iki hamlede kontrol etti. 12'de de Hakan’ın köşe atışında altıpasta Merih’in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı. Baskılı oyununu sürdüren milliler, Yunus ve Abdülkerim'le iki kez daha gole yaklaştı ancak sonuç değişmeyince devre golsüz sona erdi.

Teknik direktörümüz Montella, gol sorununu çözmek için Barış Alper'in yerine ikinci yarıya Bertuğ'u alarak başladı. 53'te Arda Güler'in ceza sahası dışından vuruşunda top direği sıyırıp dışarı çıktı. 55'te de bu kez Orkun yine ceza sahası dışından denedi. Top direkten dönerken, Arda müsait pozisyonda topu kafayla dışarı gönderdiç 63'te ise gelişen Karadağ atağında ise Uğurcan yerden gelen topa yatarak sahip oldu. 69'da oyuna giren Kenan Yıldız, aynı dakika içinde Hakan'ın pasında buluştuğu topu kaleye gönderdi. Direkten dönen topu kale içinde tamamlayan İrfan Can tabelayı değiştirdi: 1-0. Golden sonra tempo biraz düşse de 84. dakikada önce Hakan Çalhanoğlu, ardından da Bertuğ'la iki kez gole yaklaştık. Ancak başka gol olmayınca maç 1-0 üstünlüğümüzle sona erdi.