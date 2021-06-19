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Macaristan-Fransa maçında kazanan çıkmadı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2020) F Grubu ikinci maçında Macaristan ile Fransa 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Macaristan-Fransa maç özeti ve golleri izle
​Macaristan-Fransa karşılaşmasından bir kare

EURO2020 F Grubu'nda Macaristan ile Fransa karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Macaristan'ın golünü 45. dakikada Attila Fiola kaydetti. Fransa'nın golünü ise 66. dakikada Antoine Griezmann attı.

Alınan bu sonucun ardından Fransa puanını 4'e, Macaristan ise 1'e yükseltti. Son maçta Fransa ile Portekiz karşılaşacak. Macaristan ile de Almanya mücadele edecek.

  • İlk hafta mücadelesinde Macaristan, Portekiz'e 3-0 kaybetmişti. Fransa ise Almanya'yı 1-0 yenmişti.

Macaristan'ın attığı gol

Fransa'nın attığı gol


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