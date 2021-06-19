Macaristan-Fransa maçında kazanan çıkmadı

EURO2020 F Grubu'nda Macaristan ile Fransa karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Macaristan'ın golünü 45. dakikada Attila Fiola kaydetti. Fransa'nın golünü ise 66. dakikada Antoine Griezmann attı.
Alınan bu sonucun ardından Fransa puanını 4'e, Macaristan ise 1'e yükseltti. Son maçta Fransa ile Portekiz karşılaşacak. Macaristan ile de Almanya mücadele edecek.
- İlk hafta mücadelesinde Macaristan, Portekiz'e 3-0 kaybetmişti. Fransa ise Almanya'yı 1-0 yenmişti.
Macaristan'ın attığı gol
⚽GOL! Attila Fiola fırsatçılığını konuşturdu, şık vuruşuyla Macaristan'ı 1-0 öne geçirdi! #EURO2020 #HUN #FRA pic.twitter.com/vTNVs9jzbo
⚽GOL! Attila Fiola fırsatçılığını konuşturdu, şık vuruşuyla Macaristan'ı 1-0 öne geçirdi! #EURO2020 #HUN #FRA pic.twitter.com/vTNVs9jzbo— TRT Spor (@trtspor) June 19, 2021
Fransa'nın attığı gol
⚽GOL! Griezmann, Macaristan defansının hatasını affetmedi.
Mbappe'nin şık hareketleri 🎯👏#EURO2020 #HUN #FRA pic.twitter.com/Fggg39RmEy
⚽GOL! Griezmann, Macaristan defansının hatasını affetmedi.