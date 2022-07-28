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Başakşehir İsrail'de turladı

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında konuk olduğu İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Temsilcimizin tek golünü 9. dakikada

Ndayishimiye kaydetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maccabi Netanya-Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Başakşehir turu geçti mi?
Başakşehir'in gol sevinci

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile karşı karşıya geldi.

İsrail Netanya Stadyumu'nda oynanan ve saat 19:45'te başlayan mücadeleyi Hırvat hakem Dario Bel yönetti.

Temsilcimiz, maçın 9. dakikasında Ndayishimiye'nin bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Turuncu-lacivertliler, ilk maçın 1-1 sonuçlanması ve bu maçın da 1-0 sona ermesinin ardından toplamda 2-1'lik skorla İsrail ekibini elemeyi başardı ve bir üst tura yükseldi.

Sonraki rakip kim olacak?

Başakşehir'in turu geçmesiyle birlikte, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İzlanda temsilcisi Breidablik ile Karadağ ekibi Buducnosy Padgorica maçının galibiyle eşleşecek. İki takım arasında oynanan ilk maçtan İzlanda temsilcisi Breidablik 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrılmış, Buducnosy'de ise iki oyuncu kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

İsrailde tur bizim

İsrail'de tur bizim

Başakşehir, Netanya'yı eleyerek bir üst tura yükseldi
Rahat turladık

Rahat turladık

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​Başakşehirli futbolcu golden sonra böyle sevindi.

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​Ortalığı kan gölüne çevirdi, 4 yaşındaki Merva her şeyi anlattı.

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