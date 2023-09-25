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Spor

Madrid derbisinde kazanan Atletico

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid'e 3-1 yenildi.

09:33 . 25/09/2023 Pazartesi
AA
Real Madrid bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Real Madrid bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Ligde 5'te 5 galibiyetle Madrid derbisine gelen Real Madrid ilk yenilgisini alarak, liderlik koltuğundan da indi.


Karşılaşmaya iyi başlayan Atletico Madrid Alvaro Morata (Dk. 4) ve Antoine Griezmann'ın (Dk. 18) golleriyle 2-0 öne geçti.


Konuk ekip 35. dakikada Toni Kroos'un golüyle farkı bire indirirken, ilk yarı Atletico Madrid'in 2-1'lik skor üstünlüğünde sona erdi.

Toni Kroos

İkinci yarının hemen başında, 46. dakikada bir kez daha Morata ile rakip ağları havalandıran Atletico, bu avantajını maç sonuna kadar koruyup sahadan 3-1 galip ayrıldı.


Real Madrid'de sakatlığı sona eren Vinicius Junior, bugün yaşadığı karın ağrısından dolayı son anda maç kadrosundan çıkarıldı.


Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü de sakatlığı nedeniyle derbiyi tribünden izledi.


Ezeli rakibine karşı La Liga'da 8 Mayıs 2022'den sonra ilk galibiyetini alan Atletico, puanını 10'a çıkararak 5. sırada yer aldı.

Atletico Madrid'in maç sonu sevinci.

Real Madrid ise hem namağlup unvanını hem de liderlik koltuğunu kaybederek 16'şar puanlı Barcelona ve Girona'nın ardından 15 puanla 3. sıraya geriledi.


Diğer yandan Metropolitano Stadı'nda maçı izlemeye Vinicius forması giyen kızıyla birlikte gelen bir kadın, Atletico Madridli bazı fanatik taraftarın sözlü saldırısına maruz kaldı.


LaLiga kurumu, olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.






#La Liga
#Atletico Madrid
#Real Madrid
#galibiyet
#Çağlar Söyüncü
#Vinicius Junior
#Toni Kroos
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