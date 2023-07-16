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Spor

Madrid taraftarı Arda'yı bekliyor

Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler ile ilgili geniş bir analize yer veren AS Gazetesi, "Hırsı ve özgüveni kulüp içinde sansasyona neden oldu" yorumu yaptı. Taraftarların ABD'deki şampiyonada Türk oyuncuyu izlemek için sabırsızlandığına dikkat çekildi.

10:53 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Madrid onu bekliyor.

Madrid onu bekliyor.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol basınında manşetlerden düşmüyor. As Gazetesi "Türk'ün kalitesi ve özgüveni soyunma odasını baştan çıkarıyor" başlığıyla birinci sayfadan verdiği haberinde Arda Güler için geniş bir analiz yayınladı.


Victor Gomez imzalı analizde, milli futbolcunun uyum sürecini başarılı geçirdiğine dikkat çekilerek şöyle denildi: "Goller, çalımlar, bakmadan atılan paslar... Şimdiden hırsı ve özgüveni kulüp içinde bir sansasyona neden oldu. Beklentiler artıyor ve bu şaşırtıcı değil. Yeni bir beyaz oyuncu olarak sunumunda hissedilen utangaçlık, topla temas ettiğinde cüretkar ve klas bir hal aldı. Çekingen karakteri ve çocuksu görünümü aldatıcı" ifadelerini kullandı.


Futbolun dili evrensel
Arda Güler'in transfer sürecinde "Kiralık gitmem, oynamak için geldim" sözleri de hatırlatılan haberde,
"Sadece mevcut kadroda yer alabilmek için değil, aynı zamanda bunu başarmak için şimdiden çalışmaya başladı. İdmandaki performansı, yerli oyuncular gibi yabancıları da büyüledi. Hatta son antrenmanda, takımın büyük kısmının onun gollerinden biri için tezahürat yaptığı görüldü. Güler hala İspanyolca iki kelime telaffuz edemiyor ama futbolun dili evrensel ve sahadaki futbolcular onu anlıyor"

M. United, Barcelona, Arsenal, Juventus ve Milan'ın yer alacağı Soccer Champions Tour'da Real Madrid taraftarının Arda'yı izlemek için şimdiden dudaklarını şapırdattığı yorumu yapılan analiz "Hoş geldin yetenek" sözleriyle son buldu.






#Arda Güler
#Real Madrid
#AS Gazetesi
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