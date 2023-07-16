Madrid taraftarı Arda'yı bekliyor

Arda Güler'in transfer sürecinde "Kiralık gitmem, oynamak için geldim" sözleri de hatırlatılan haberde,

"Sadece mevcut kadroda yer alabilmek için değil, aynı zamanda bunu başarmak için şimdiden çalışmaya başladı. İdmandaki performansı, yerli oyuncular gibi yabancıları da büyüledi. Hatta son antrenmanda, takımın büyük kısmının onun gollerinden biri için tezahürat yaptığı görüldü. Güler hala İspanyolca iki kelime telaffuz edemiyor ama futbolun dili evrensel ve sahadaki futbolcular onu anlıyor"