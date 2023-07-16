Madrid taraftarı Arda'yı bekliyor

Madrid onu bekliyor.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol basınında manşetlerden düşmüyor. As Gazetesi "Türk'ün kalitesi ve özgüveni soyunma odasını baştan çıkarıyor" başlığıyla birinci sayfadan verdiği haberinde Arda Güler için geniş bir analiz yayınladı.
Victor Gomez imzalı analizde, milli futbolcunun uyum sürecini başarılı geçirdiğine dikkat çekilerek şöyle denildi: "Goller, çalımlar, bakmadan atılan paslar... Şimdiden hırsı ve özgüveni kulüp içinde bir sansasyona neden oldu. Beklentiler artıyor ve bu şaşırtıcı değil. Yeni bir beyaz oyuncu olarak sunumunda hissedilen utangaçlık, topla temas ettiğinde cüretkar ve klas bir hal aldı. Çekingen karakteri ve çocuksu görünümü aldatıcı" ifadelerini kullandı.
M. United, Barcelona, Arsenal, Juventus ve Milan'ın yer alacağı Soccer Champions Tour'da Real Madrid taraftarının Arda'yı izlemek için şimdiden dudaklarını şapırdattığı yorumu yapılan analiz "Hoş geldin yetenek" sözleriyle son buldu.