Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı Süper Lig'e yükseldi

Erkoç, "Bugün hem mutluluğu hem hüznü bir arada yaşıyorum. Asrın felaketini yaşayan bir kentin takımının Süper Lig'e yükselmesi beni gururlandırıyor. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu takımın namağlup şampiyon olması da ayrı bir gurur kaynağı. Süper Lig'de Malatya'ya başarılar diliyorum." diye konuştu.