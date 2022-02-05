İspanya La Liga'nın 22. haftasında Mallorca sahasında Cadiz'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Galibiyet golü Vedat Muriqi'den
Mallorca'nın gollerini 20. dakikada Salva Sevilla ve 66. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Her iki gol de penaltıdan geldi. Cadiz'in tek golünü ise 8. dakikada Ruben Alcaraz attı. Alınan bu galibiyetin ardından Mallorca puanını 23'e yükseltti. Cadiz ise 18 puanda kaldı.
- Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriqi'den tarihi gol
- La Liga'da oynadığı ilk maçta fileleri havalandıran Vedat Muriqi attığı golle tarihe geçti. Muriqi, La Liga'da gol atan ilk Kosovalı futbolcu oldu.