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Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriqi'den tarihi gol

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Mallorca sahasında Cadiz'i 2-1 mağlup etti. Lazio'dan Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriqi ilk lig maçında, takımına galibiyeti getiren golü attı ve tarihe geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mallorcaya transfer olan Vedat Muriqiden tarihi gol
Vedat Muriqi'in gol sevinci

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Mallorca sahasında Cadiz'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Galibiyet golü Vedat Muriqi'den

Mallorca'nın gollerini 20. dakikada Salva Sevilla ve 66. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Her iki gol de penaltıdan geldi. Cadiz'in tek golünü ise 8. dakikada Ruben Alcaraz attı. Alınan bu galibiyetin ardından Mallorca puanını 23'e yükseltti. Cadiz ise 18 puanda kaldı.

  • Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriqi'den tarihi gol
  • La Liga'da oynadığı ilk maçta fileleri havalandıran Vedat Muriqi attığı golle tarihe geçti. Muriqi, La Liga'da gol atan ilk Kosovalı futbolcu oldu.
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