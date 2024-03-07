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Spor

Manchester City sahasında Kopenhag'ı farklı mağlup etti |ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Manchester City sahasında Kopenhag'ı 3-1 mağlup etti ve iki maçın ardından toplam 6-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi. Turu getiren golleri 5. dakikada Manuel Akanji, 9. dakikada Julian Alvarez ve 45. dakikada Erling Haaland kaydetti. Manchester City - Kopenhag maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

00:52 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:53 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Manchester City çeyrek finalde.
Manchester City çeyrek finalde.

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Kopenhag'ı 3-1 mağlup etti.


Turu getiren golleri 5. dakikada Manuel Akanji, 9. dakikada Julian Alvarez ve 45. dakikada Erling Haaland kaydetti.


Kopenhag'ın tek golünü 29. dakikada Mohamed Elyounoussi attı.


Manchester City bu sonucun ardından çeyrek finale yükseldi.

MANCHESTER CİTY - KOPENHAG MAÇ SONUCU


MANCHESTER CİTY - KOPENHAG MAÇ ÖZETİ

Manchester City - Kopenhag maçının özetini izlemek için


ŞAMPİYONLAR LİGİ SONUÇLARI


#Manchester City
#Kopenhag
#UEFA Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
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