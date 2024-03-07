Manchester City çeyrek finalde.
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Kopenhag'ı 3-1 mağlup etti.
Turu getiren golleri 5. dakikada Manuel Akanji, 9. dakikada Julian Alvarez ve 45. dakikada Erling Haaland kaydetti.
Kopenhag'ın tek golünü 29. dakikada Mohamed Elyounoussi attı.
Manchester City bu sonucun ardından çeyrek finale yükseldi.
MANCHESTER CİTY - KOPENHAG MAÇ SONUCU
MANCHESTER CİTY - KOPENHAG MAÇ SONUCU
MANCHESTER CİTY - KOPENHAG MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER CİTY - KOPENHAG MAÇ ÖZETİ
ŞAMPİYONLAR LİGİ SONUÇLARI
ŞAMPİYONLAR LİGİ SONUÇLARI
#Manchester City
#Kopenhag
#UEFA Şampiyonlar Ligi
1 saat önce