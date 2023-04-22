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Spor

Manchester City FA Cup'ta final oynayacak

İngiltere Federasyon Kupası'nda Sheffield United'ı 3-0 yenen Manchester City, finale yükseldi. City, finalde Brighton-Manchester United maçının kazananı ile karşılaşacak.

21:48 . 22/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Haaland ve Mahrez'in gol kutlaması.

Haaland ve Mahrez'in gol kutlaması.

Wembley Stadı'nda oynanan yarı final maçında Premier Lig ekibi Manchester City ile Championship takımlarından Sheffield United karşılaştı.

Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez, 43 (penaltıdan), 61 ve 66. dakikalarda attığı gollerle "hat-trick" yaparak Manchester City'yi 3-0'lık galibiyete taşıdı.

Manchester City, bu sezon Federasyon Kupası'nda gol yemeden finale yükselmeyi başardı. Manchester ekibi, Federasyon Kupası'nda 1965-1966 sezonunda gol yemeden finale çıkan Everton'dan beri aynı performansı sergileyen ilk takım oldu.

Kupada Manchester City'nin finaldeki rakibi, yarın oynanacak Brighton-Manchester United maçıyla belli olacak.


#Manchester City
#FA Cup
#Sheffield United
32 dakika önce
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