UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ve Inter, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.





Mücadelenin ilk yarısında Manchester City, Erling Haaland ve Bernardo Silva'yla gole yaklaşırken bu fırsatları değerlendiremedi. Inter de yakaladığı fırsatlardan sonuç alamazken finalin ilk yarısı golsüz eşitlikle noktalandı.





Karşılaşmanın 58. dakikasında Inter gole yaklaştı. Manchester City savunmasının hatasında araya giren Lautaro Martinez, karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ederson'u geçemedi. Mücadelede normal sürenin son yarım saatlik bölümüne golsüz eşitlik girildi.





68. dakikada Manchester City, üstünlük golünü Rodri ile buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Rodri, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı ve takımını öne geçirdi.





Mücadelenin son bölümüne Manchester City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi. Manchester City, Phil Foden'la 78. dakikada farkı ikiye çıkarma şansı yakaladı ancak Inter kalecisi Andre Onana gole izin vermedi.





Kalan bölümde Inter, Lukaku ile beraberlik golünü yaklaşırken skor değişmedi ve üstünlüğünü koruyan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak sezonu 3 kupayla tamamladı. Manchester City Premier Lig'de ve F.A. Cup'da da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.





Kevin De Bruyne maça devam edemedi

Manchester City'de maça ilk 11'de başlayan Kevin De Bruyne maça devam edemedi.





İlk yarıdaki bir pozisyonun ardından sakatlanan Belçikalı oyuncuya yapılan müdahalenin ardından De Bruyne bir süre kendini denedi.





Kevin De Bruyne, sakatlığının devam etmesinin ardından kenara gelirken yerini Phil Foden'a bıraktı.





Şampiyonlar Ligi'nde 2021'de oynanan Manchester City-Chelsea finalinde de Kevin De Bruyne sakatlanmış ve maça devam edememişti.





İstanbul finallerinin değişmeyen ismi kaleci Carson

Manchester City'nin yedek kalecisi Scott Carson, 18 yıl aradan sonra yine İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finalinde yedek kulübesindeki yerini aldı.





37 yaşındaki İngiliz file bekçisi, 2004-2005 sezonunda oynanan Milan-Liverpool finalinde de Liverpool'un yedek kalecisi olarak kadroda yer almıştı.





Guardiola'dan rekor

52 yaşındaki Pep Guardiola, Manchester City ile üç kupayı da kazanarak bunu iki kez başaran ilk teknik adam olarak tarihe geçti.





Guardiola, Barcelona'yı çalıştırdığı 2009 yılında La Liga, İspanya Kral Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak "üçleme" yapmıştı.





Avrupa futbolunu o dönemde domine eden Katalan temsilcisi, üç kupanın yanı sıra İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da müzesine götürmüştü.

Manchester City-Inter maç özeti

6. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Bernardo Silva’nın plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27. dakikada De Bruyne’ün pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topa sahip olan Haaland’ın kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Onana meşin yuvarlağı çeldi.