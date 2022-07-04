Spor Manchester City, Kalvin Phillipsi transfer ettiğini duyurdu
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Manchester City, Kalvin Phillips'i transfer ettiğini duyurdu

Premier Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Manchester City, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Kalvin Phillips'i Leeds United'dan transfer etti.

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Haber Merkezi AA
Manchester City, Kalvin Phillipsi transfer ettiğini duyurdu
Manchester City'e transfer olan Phillips, Premier Lig'de 49 maça çıktı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki İngiliz milli futbolcu ile 6 yıllık sözleşme imzalandı.

42 Milyon Sterlin ödenecek

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, bu transfer için son şampiyon Manchester City'nin Leeds United'a yaklaşık 42 milyon sterlin ödeyeceğini okuyucularına duyurdu.

Transferi hakkında açıklamalarda bulunan Kalvin Phillips, "Manchester City'e gelmek istememin en büyük sebeplerinden biri oyunumu birçok açıdan geliştirmek istiyor olmam. Şu anda takımda nasıl bir rol alacağımı söyleyebilmek çok zor çünkü on sekiz süperstardan oluşan bir takıma girebilmek çok zor" dedi.

"Guardiola ile çalışmak her zaman istediğim bir şeydi"

2020 yılındaki maçtan sonra Guardiola ile el sıkışması hakkında Kalvin Phillips: "Elimi sıktı, ben de 'Teşekkürler' diyip tebessüm ettim. İnanılmaz bir andı. Artık buradayım, Guardiola ile çalışmak her zaman istediğim bir şeydi."

  • Leeds United'da 234 maça çıkan Phillips, 23 kez formasını giydiği İngiltere Milli Takımı'yla da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynadı.

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