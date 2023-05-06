Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City sahasında düşme hattının bir sıra üstünde bulunan Leeds United'ı konuk etti.

Ev sahibi takım mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Manchester City'nin gollerini 19 ve 27'de İlkay Gündoğan kaydetti. 32 yaşındaki futbolcu 84. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. İlkay Gündoğan'ın attığı gollerin asistlerini yapan Riyad Mahrez, Dünya Kupası'ndan sonra oynadığı lig maçlarında 9 asist yaptı. Mahrez ayrıca Premier Lig tarihinde 60 asist yapan 21. Afrikalı oyuncu oldu.