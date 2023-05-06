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Spor

ÖZET | Manchester City-Leeds United: 2-1

Manchester City sahasında Leeds United'ı 2-1 yendi. City, Arsenal ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Manchester City-Leeds United maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

20:26 . 6/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Manchester City-Leeds United

Manchester City-Leeds United

Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City sahasında düşme hattının bir sıra üstünde bulunan Leeds United'ı konuk etti.


Ev sahibi takım mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Manchester City'nin gollerini 19 ve 27'de İlkay Gündoğan kaydetti. 32 yaşındaki futbolcu 84. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. İlkay Gündoğan'ın attığı gollerin asistlerini yapan Riyad Mahrez, Dünya Kupası'ndan sonra oynadığı lig maçlarında 9 asist yaptı. Mahrez ayrıca Premier Lig tarihinde 60 asist yapan 21. Afrikalı oyuncu oldu.


Leeds United'ın golünü 85. dakikada Rodrigo attı.


Sezonun büyük kısmında Arsenal'in gerisinde bulunan Manchester City eksik maçların tamamlanmasıyla Topçular'ın 4 puan önüne geçti, City puanını 82 yaptı.


Leeds United ise 30 puanda kaldı.


#İngiltere Premier Lig
#Manchester City
#Leeds United
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