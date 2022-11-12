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ÖZET | Manchester City - Brentford: 1-2

Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Brentford'u ağırladı. Maçı Brentford 2-1 kazandı ve Dünya Kupası arasına girilirken Arsenal'a nefes aldırdı. Maçın özetine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Manchester Citye Dünya Kupası öncesi Brentfordtan soğuk duş!
Manchester City - Brentford maç özeti

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, Brentford'a 2-1 mağlup oldu.

Konuk ekip, 16 ve 90 8. dakikalarda Ivan Toney'nin attığı gollerle galibiyete ulaştı. Manchester City'nin tek golü ise 45 1. dakikada Phil Foden'dan geldi.

İç sahadaki ilk yenilgisini yaşayan ve 32 puanda kalan Manchester ekibi, Dünya Kupası arasına lider Arsenal'ın arkasında ikinci sırada girdi. Dört hafta sonra kazanan Brentford ise 19 puana ulaştı.

Manchester City - Brentford maç özeti izle

Manchester City - Brentford maçının özetini izlemek için tıklayınız...



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