Merih Demiral'ın golü Atalanta'ya yetmedi: Kazanan Manchester United (ÖZET)

Şampiyonlar Ligi F Grubu 3’üncü maçında Manchester United, İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta’yı konuk etti. Old Trafford’ta oynanan karşılaşmada Atalanta, 15’inci dakikada Pasalic’in golüyle 1-0 öne geçti.

Merih Demiral'ın golüyle skor 2-0 oldu

28’inci dakikada Atalanta’nın kazandığı korner atışında Koopmeiners’in ortasına iyi yükselen milli oyuncu Merih Demiral’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ve Atalanta skoru 2-0’a getirdi.

Merih sakatlandı

Milli oyuncu Merih Demiral ikinci yarının başında sakatlığı dolayısıyla yerini Matteo Lovato’ya bıraktı. 53’üncü dakikada Manchester United, Rashford’un golüyle farkı 1’e indirdi: 1-2. 75’inci dakikada Maguire’nin golüyle Manchester United skoru 2-2’ye getirdi.

Son sözü Ronaldo söyledi

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81’inci dakikada Cristiano Ronaldo’nun golüyle İngiliz ekibi, 3-2 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Manchester United, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından İngiliz ekibi 6 puanla haftayı lider kapatırken Atalanta ise 4 puan ile 3’üncü sırada yer aldı.

Merih Demiral'ın Atalanta formasıyla ilk golü

Yaz transfer döneminde Juventus’tan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Atalanta’ya katılan milli oyuncu Merih Demiral, İtalyan ekibiyle ilk golünü Manchester United karşısında buldu. Bu sezon 3 tanesi Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 9 maçta forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibi karşısında ilk yarıda oynadığı futbol ile göz doldurdu.

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Manchester United-Atalanta maçının gollerini ve özetini izle, Merih Demiral'ın golünü izle