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Premier Lig'de Manchester United, Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı

Premier Lig'de Manchester United, Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı

18:4927/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Manchester United - Bournemouth maç sonucu: 1-1
Manchester United - Bournemouth maç sonucu: 1-1

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) 34. hafta maçında Manchester United, Bournemouth ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Vitality Stadium'daki müsabakada ev sahibi ekibin Ganalı forveti Antoine Semenyo, ceza sahası içinde yerden yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.


Bournemouth'un Brezilyalı forveti Evanilson, 70. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. "Kırmızı Şeytanlar"ın Danimarkalı forveti Rasmus Hojlund, 96. dakikada kale önünden attığı golle takımı adına 1 puanı kurtardı.


Ligde son 5 haftayı galibiyetsiz kapatan Manchester United, 39 puanla 14. sırada yer alırken Bournemouth, 50 puanla 10. sırada bulunuyor.

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