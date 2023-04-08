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Spor

ÖZET | Manchester United - Everton: 2-0

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk ettiği Everton'ı 2-0 yendi. Manchester United-Everton maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Haber Merkezi
16:52 . 8/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Manchester United maç fazlasıyla ligde üçüncü sıraya yükseldi.

Manchester United maç fazlasıyla ligde üçüncü sıraya yükseldi.

İngiltere Premier Lig'de 30. haftanın açılış karşılaşmasında, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma kotası için mücadele eden Manchester United, kümede kalmayı hedefleyen Everton'ı Old Trafford Stadı'nda ağırladı.


Kazanan Manchester United

Manchester ekibi, 36. dakikada Scott McTominay ve 71. dakikada Anthony Martial'ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin yıldız oyuncusu Marcus Rashford, sakatlanarak 81. dakikada yerini Hollandalı Wout Weghorst'a bıraktı.


Bu sonuçla puanını 56'ya çıkaran Manchester United, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. 27 puanlı Everton ise maç fazlasıyla 16. sırada kaldı.


Manchester United-Everton maç özeti



#Manchester United
#Everton
#Premier Lig
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