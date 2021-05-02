Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Manchester United taraftarları Old Traffordu bastı Liverpool maçı ertelendi
FUTBOL FUTBOL

Manchester United taraftarları Old Trafford’u bastı Liverpool maçı ertelendi

Manchester United taraftarları, Avrupa Süper Ligi’ne katılma girişimi sebebiyle kulüp sahipleri ABD’li Glazer ailesine karşı Old Trafford’ta protesto düzenledi. Taraftarların dağılmaması sebebiyle mücadele başka bir güne ertelendi.

Haber Merkezi İHA
Manchester United taraftarları Old Trafford’u bastı Liverpool maçı ertelendi
Manchester Unitedlı taraftarlar Glazer ailesini protesto etmek için stadyumlarına baskın düzenledi ve Liverpool maçının oynanmasına engel oldu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchestester United’ta yüzlerce taraftar, Avrupa Süper Ligi’ne katılma girişiminde bulunulması sebebiyle Old Trafford’ta toplandı.

Yerel saatle 14.00 civarında stadyuma girip bariyerleri yıkan taraftarlar, kulüp sahipleri ABD’li Glazer ailesin, protesto etti. Öfkeli taraftarlar, ayrıca Manchester United’ın, Liverpool’la oynayacağı müsabaka öncesinde futbol takımının kaldığı otelinin girişini de kapattı.
Taraftarların güvenlik görevlilerinin tüm engellerine rağmen bariyerleri aşarak Old Trafford’ta öfkeli bir protesto düzenlemesi nedeniyle Manchester United’ın Liverpool ile yerel saatle 16.30’da yapacağı karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

  • Manchester polisi, Liverpool’un da otelinde kalmaya devam etmesini söylerken, gösterici taraftarlar için aramaların devam ettiğini belirtildi.
Abone Ol Google News
İstanbulu kana bulayacaklardı

İstanbul'u kana bulayacaklardı

'Otogar bombacıları' tutuklandı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Süre uzatıldı

​İçişleri Bakanlığı'ndan 'muafiyet belgesi' açıklaması.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona bilançosunu açıkladı.

Küme düşen<br> ilk takım belli oldu

Küme düşen
ilk takım belli oldu

39. hafta maçı sonunda Süper Lig'e veda eden ilk takım oldular.

9 yıllık seriyi bozdular

9 yıllık seriyi bozdular

​İtalya Serie A'da şampiyonluklarını ilan ettiler.

Şehidin kanı yerde kalmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.