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Manisa FK kritik dönemeçte

Manisa FK kritik dönemeçte

12:013/05/2025, Cumartesi
DHA
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Manisa FK, 44 puanla ligde 16. sırada yer alıyor.
Manisa FK, 44 puanla ligde 16. sırada yer alıyor.

1'inci Lig'de üst üste Ankaragücü ve Şanlıurfaspor maçlarını kazanıp kümede kalma yolunda önemli avantaj sağlayan Manisa Futbol Kulübü 37'nci hafta maçında yarın evinde Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Erdem Mertoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalıları Dani Ramirez ile Oğuz Gürbulak müsabakada forma giyemeyecek. Sıralamada 44 puanla 16'ncı basamakta yer alan Manisa FK'da teknik direktör Taner Taşkın 3'te 3 yapmak hedefiyle mücadele edeceklerini belirtti. Rakipleri Bandırmaspor'un Süper Lig'e yükselmek için oynayacağını belirten Taşkın, "Bizim kayıp yaşamaya tahammülümüz yok. Bandırmaspor da hedefi olan bir takım. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Taraftarımızın desteği ile istediğimiz sonucu alacağımıza inancım tam" dedi.



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