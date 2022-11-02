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Manuel Neuer cilt kanseri olduğunu açıkladı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in kalesini koruyan Manuel Neuer, cilt kanseri olduğunu ve daha önce 3 kez ameliyat geçirdiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Manuel Neuer cilt kanseri olduğunu açıkladı
​Manuel Neuer

Dünyanın dev takımlarından olan Bayern Münih'in kalesini koruyan Manuel Neuer, kendisiyle ilgili bir gerçeği açıkladı. Omzundaki sakatlıktan dolayı son maçlarda görev yapamayan 36 yaşındaki file bekçisi, cilt kanseri olduğunu söyledi.

Alman basınına konuşan Neuer, "Cildimde güneş kaynaklı hiperpigmentasyon ve cilt kanseri bulunuyor. Bu nedenlerle üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

  • Dünya Kupası'nda olmayabilir
  • Alman Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Manuel Neuer, omzundaki sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nda yer almayabilir. Fakat konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, oyuncusunun Dünya Kupası'na katılması konusunda endişesi olmadığını söyledi.
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