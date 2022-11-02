​Manuel Neuer cilt kanseri olduğunu açıkladı

Dünyanın dev takımlarından olan Bayern Münih'in kalesini koruyan Manuel Neuer, kendisiyle ilgili bir gerçeği açıkladı. Omzundaki sakatlıktan dolayı son maçlarda görev yapamayan 36 yaşındaki file bekçisi, cilt kanseri olduğunu söyledi.

Alman basınına konuşan Neuer, "Cildimde güneş kaynaklı hiperpigmentasyon ve cilt kanseri bulunuyor. Bu nedenlerle üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.