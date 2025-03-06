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Manuel Neuer'den Bayern Münih'e kötü haber

Manuel Neuer'den Bayern Münih'e kötü haber

13:446/03/2025, Perşembe
AA
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Neuer, 2011 yılından bu yana Bayern Münih'in kalesini koruyor.
Neuer, 2011 yılından bu yana Bayern Münih'in kalesini koruyor.

Alman devi Bayern Münih'te forma giyen 38 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Alman ekibi Bayern Münih'in 38 yaşındaki tecrübeli kalecisi Manuel Neuer'in sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.


Alman kulübünden yapılan açıklamada "Manuel Neuer, dün UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Bayer 04 Leverkusen'e karşı 3-0 kazandığımız maçta sağ baldırında kas lifi yırtığı yaşadı. Teşhis, Bayern sağlık birimi tarafından doğrulandı. Bu nedenle kalecimiz, öngörülebilir bir süre forma giyemeyecek." denildi.



#Bayern Mühih
#Manuel Neuer
#Almanya

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