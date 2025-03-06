Manuel Neuer'den Bayern Münih'e kötü haber

Alman kulübünden yapılan açıklamada "Manuel Neuer, dün UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Bayer 04 Leverkusen'e karşı 3-0 kazandığımız maçta sağ baldırında kas lifi yırtığı yaşadı. Teşhis, Bayern sağlık birimi tarafından doğrulandı. Bu nedenle kalecimiz, öngörülebilir bir süre forma giyemeyecek." denildi.