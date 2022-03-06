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Maradona'ya özendi VAR'a takıldı

Saint-Etienne forması giyen Denis Bouanga, Metz karşısında eliyle gol attı. Gabonlu futbolcu maçın hakemini kandırmayı başarsa da, VAR sisteminden gelen uyarı sonrası gol iptal edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maradonaya özendi VARa takıldı
Topa elle vurduğu an (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Fransa Ligi'nde Saint-Etienne'in sahasında Metz'i konuk ettiği maçta ilginç anlar yaşandı.

Ev sahibi ekibin kanat oyuncusu Denis Bouanga, mücadelenin 19. dakikasında topu eliyle filelere gönderdi.

Gabonlu futbolcu, maçın hakemine topa kafayla vurduğunu iddia etse de, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarıyla gol geçersiz sayıldı. 27 yaşındaki oyuncu pozisyonun ardından sarı kart gördü.

Maçı anlatan yayıncı kuruluş spikerinin, "Bouanga yeni bir Maradona olmak istiyor ama pek mümkün değil" yorumu dikkati çekti.

İşte Denis Bouanga'nın iptal edilen o golü:


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