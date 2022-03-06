Maradona'ya özendi VAR'a takıldı

Fransa Ligi'nde Saint-Etienne'in sahasında Metz'i konuk ettiği maçta ilginç anlar yaşandı.
Ev sahibi ekibin kanat oyuncusu Denis Bouanga, mücadelenin 19. dakikasında topu eliyle filelere gönderdi.
Gabonlu futbolcu, maçın hakemine topa kafayla vurduğunu iddia etse de, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarıyla gol geçersiz sayıldı. 27 yaşındaki oyuncu pozisyonun ardından sarı kart gördü.
Maçı anlatan yayıncı kuruluş spikerinin, "Bouanga yeni bir Maradona olmak istiyor ama pek mümkün değil" yorumu dikkati çekti.
İşte Denis Bouanga'nın iptal edilen o golü:
🖐️ "Bouanga yeni bir Maradona olmak istiyor ama pek mümkün değil..."
👀 St. Etienneli Denis Bouanga'dan elle gol denemesi... #Ligue1UberEats pic.twitter.com/11pU4zMBBW
🖐️ "Bouanga yeni bir Maradona olmak istiyor ama pek mümkün değil..."