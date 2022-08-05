Marc Cucurella Chelsea'de

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea, Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Romelu Lukaku hamlelerinden sonra Brighton'dan Marc Cucurella'yı yaklaşık 50 milyon Sterlin karşılığında transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Brighton & Hove Albion'dan Marc Cucurella, altı yıllık bir sözleşme ile Chelsea'ye imza attı." denildi.

Chelsea'ye imza atan 24 yaşındaki sol orta saha,

"Gerçekten mutluyum. Dünyanın en iyi kulüplerinden birine katılmak benim için büyük bir fırsat ve burada mutlu olmak ve takıma yardım etmek için çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Transfer dönemi başında Manchester City de bu transferi gerçekleştirmek için hamle yapmıştı. Son şampiyon, Cucurella için Brighton'ın 50 milyon Sterlin'lik beklentisini fazla bulduğu için bu transferden çekilmişti.

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"Farklı pozisyonlarda oynayan müthiş bir oyuncu"

Manchester ekibinin masadan kalkmasının ardından Chelsea hamle yaparak transferi bitirdi. Thomas Tuchel yaptığı açıklamada oyuncu için, "Evrak çalışmaları devam ediyor. Marc birçok farklı pozisyonda oynayabildiği için müthiş bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Barcelona alt yapısından yetişen İspanyol orta saha sırasıyla Eibar ve Getafe'ye kiralanmıştı. Oyuncunun 12 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanan Getafe geçen sezon başı futbolcuyu 18 milyon Euro'ya Brighton'a satmıştı. 24 yaşındaki orta saha hem sol bek hem de merkez orta saha olarak görev alabiliyor.

It’s Real. 😎#CucurellaIsChelsea pic.twitter.com/MXnsWMRLQ4 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2022