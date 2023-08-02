Marcelo rakibinin bacağını kırdı

Futbolseverlerin uzun yıllar oynadığı Real Madrid'den tanıdığı Marcelo, 56. dakikada Sanchez ile beraber topa hamle yaptı. Marcelo'nun, ayağının tabanıyla bastığı Sanchez'in bacağı kırıldı.

Marcelo, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sahada çok zor bir an yaşadım. İstemeden bir oyuncu arkadaşımın sakatlanmasına sebep oldum. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.