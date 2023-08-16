Maribor maçı kamp kadrosu: 2 isim yok

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçında yarın Maribor ile karşı karşıya gelecek.

Slovenya'ya gidecek olan sarı-lacivertli kafilede kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel, 23 kişilik kamp kadrosunda yer almadı.