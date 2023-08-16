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Spor

Maribor maçı kamp kadrosu: 2 isim yok

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Slovenya ekibi Maribor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

13:55 . 16/08/2023 Çarşamba
AA
Becao - Osayi Samuel

Becao - Osayi Samuel

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçında yarın Maribor ile karşı karşıya gelecek.


Slovenya'ya gidecek olan sarı-lacivertli kafilede kamp kadrosu belli oldu.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel, 23 kişilik kamp kadrosunda yer almadı.


Yeni transferlerden Fred ve Cengiz Ünder UEFA'ya önceden liste verildiği için kadroda bulunmuyorlar.


Bugün öğle saatlerinde Slovenya'ya gidecek Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Luan Peres, Samet Akaydın, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Bartuğ Elmaz, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.





#Fenerbahçe
#Maribor
#Kamp kadrosu
2 saat önce
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