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Mario Balotelli oynamak istediği ligi açıkladı

Mario Balotelli oynamak istediği ligi açıkladı

17:1321/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
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Mario Balotelli, son olarak Adana Demirspor'da oynadı.
Mario Balotelli, son olarak Adana Demirspor'da oynadı.

Son olarak Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da forma giyen ve şu an kulüpsüz olan İtalyan golcü Mario Balotelli, verdiği röportajda oynamak istediği ligi açıkladı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra Mario Balotelli henüz bir takıma imza atmadı. İtalyan golcü, Avrupa'dan birçok teklif almasına rağmen Serie A'ya dönmek istediği için bunları kabul etmediğini söyledi.


NTV Spor'un aktardığı habere göre Inter ile Milan arasındaki Milano derbisi öncesinde Balotelli DAZN'a verdiği röportajda, "Serie A'ya dönmek istiyorum. Yurt dışından teklifler aldım ama Serie A'ya dönme umudum olduğu için her şeyi yavaşlattım. Umudum var." açıklamasında bulundu.


Futbol kariyerinde İtalya'da Lumezzane, Inter, Milan, Brescia ve Monza formalarını giyen Mario Balotelli, İngiltere ve Fransa'da farklı takımlarda oynadı.


İtalyan golcü, Premier Lig'de Manchester City ve Liverpool, Ligue 1'de ise Marsilya ve Nice formalarını giydi.


Baloteli, Süper Lig'de 2 farklı dönemde Adana Demirspor'da oynarken Türkiye'deki kariyerinde 51 maçta 26 gol ve 8 asist kaydetti.

#Mario Balotelli
#Adana Demirspor
#İtalya Serie A

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