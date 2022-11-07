Spor Mario Balotelli taraftarı hedef aldı Kadro dışı bırakıldı
FUTBOL FUTBOL

Mario Balotelli taraftarı hedef aldı: Kadro dışı bırakıldı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması giyen ve bu sezon başı takımdan ayrılarak Sion'a transfer olan yıldız futbolcu Mario Balotelli, ligde pazar günü oynanan FC Basel ve FC Sion karşılaşmasında taraftara yaptığı hareket sonrası kadro dışı bırakıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mario Balotelli taraftarı hedef aldı: Kadro dışı bırakıldı
Mario Balotelli

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması giyen ve bu sezon başı takımdan ayrılarak Sion'a transfer olan yıldız futbolcu Mario Balotelli, ligde pazar günü oynanan FC Basel ve FC Sion karşılaşmasında taraftara yaptığı hareket sonrası kadro dışı bırakıldı.

İtalyan futbolcu, yabancı basında yer alan iddialara göre, FC Basel maçında taraftara yönelik hareket hareket yaptı. Bu olaydan sonra harekete geçen Sion yönetimi, yıldız futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Federasyonun ise 1 maçlık cezanın 5 maça kadar çıkabileceğini paylaştı. Nihai kararın da ilerleyen süreçte verileceği bildirildi.

Mario Balotelli'nin FC Sion performansı

32 yaşındaki futbolcu, İsviçre Süper Ligi'nde çıktığı 8 maçta 4 gol kaydetti. Balotelli, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 31 maçta 18 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

Fenerbahçe-Sivasspor

Fenerbahçe-Sivasspor

​Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayınız.
Hatayspor - Başakşehir

Hatayspor - Başakşehir

​Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayınız.
Görenler tanıyamadı

Görenler tanıyamadı

​Dünyaca ünlü yıldız futbolcunun son hali şaşırttı.
Trabzonspor'un<br>rakibi belli oldu

Trabzonspor'un
rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi yapıldı.
Şampiyonlar Ligi <br>gibi kura

Şampiyonlar Ligi
gibi kura

Avrupa Ligi'nde dikkati çeken eşleşme.
Erken final

Erken final

​Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Olaylı final

Olaylı final

Arjantin'de oynanan maçta 11 kırmızı kart çıktı.
Neşteri vuracak

Neşteri vuracak

Şenol Güneş'in 4 futbolcuyla ilgili radikal kararlar alması bekleniyor.
Trabzonspor üstünlüğünü koruyamadı

Trabzonspor üstünlüğünü koruyamadı

​Bordo-mavililer, iki farkla önde olduğu Konyaspor maçını 2-2 berabere tamamladı.
"Sonuç hiç iyi değil"

"Sonuç hiç iyi değil"

​Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, 2-2'lik Konyaspor beraberliğini değerlendirdi.
İki yıldız cezalı duruma düştü

İki yıldız cezalı duruma düştü

​Trabzonspor'da Bakasetas ve Trezeguet Ankaragücü maçında oynayamayacak.
Hakem kararlarını eleştirdi

Hakem kararlarını eleştirdi

​Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, hakemlerin kararlarını eleştirdi.
"Değerli bir puan aldık"

"Değerli bir puan aldık"

​Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, 2-0'dan 2-2'ye getirdikleri Trabzonspor maçını değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.