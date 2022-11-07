Mario Balotelli taraftarı hedef aldı: Kadro dışı bırakıldı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması giyen ve bu sezon başı takımdan ayrılarak Sion'a transfer olan yıldız futbolcu Mario Balotelli, ligde pazar günü oynanan FC Basel ve FC Sion karşılaşmasında taraftara yaptığı hareket sonrası kadro dışı bırakıldı.

İtalyan futbolcu, yabancı basında yer alan iddialara göre, FC Basel maçında taraftara yönelik hareket hareket yaptı. Bu olaydan sonra harekete geçen Sion yönetimi, yıldız futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Federasyonun ise 1 maçlık cezanın 5 maça kadar çıkabileceğini paylaştı. Nihai kararın da ilerleyen süreçte verileceği bildirildi.

Mario Balotelli'nin FC Sion performansı

32 yaşındaki futbolcu, İsviçre Süper Ligi'nde çıktığı 8 maçta 4 gol kaydetti. Balotelli, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 31 maçta 18 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.