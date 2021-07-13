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Mario Rui'nin menajerinden Galatasaray itirafı: Transfer olacak mı?

Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Mario Rui'nin peşinde. Portekizli oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takımın Rui'ye transfer teklifi yaptığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mario Ruinin menajerinden Galatasaray itirafı: Transfer olacak mı?
Transfermarkt verilerine göre Mario Rui'nin güncel bonservis bedeli 8 milyon euro.

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-kırmızılılar, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin sol beli Mario Rui'nin peşinde.

"Napoli'de kalacak"

Portekizli oyununun menajeri Mario Giuffredi, Galatasaray'dan teklif aldıklarını fakat Rui'nin Napoli'den ayrılmayacağını söyledi. Giuffredi, "Mario Rui, bu sene bazı zor zamanlar geçirdi ancak ben onu Napoli'de harika bir sezon geçirdikten sonra başka bir takıma götüreceğim" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray kiralama teklifi yaptı"

Galatasaray'ın yaptığı teklif hakkında da konuşan menajer, "Galatasaray bir kiralama teklifi yaptı ama Napoli'den ayrılmayacak. Oyuncuları, kötü dönemlerinde başka takıma götürmeyi sevmiyorum. Eleştirileri susturduğunda, transfer yapacağız" dedi.

  • 3 Ocak 2018 tarihinde Roma'dan 5.75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 30 yaşındaki sağ bekin sözleşmesi, 2025 yılında sona eriyor. Geride bıraktığımız sezon 36 karşılaşmada görev yapan Rui, 2 asistle oynadı.

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