Spor Marlon Xavier Ankaragücünde
TRANSFER

Marlon Xavier Ankaragücü'nde

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Brezilyalı sol bek Marlon Xacier ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marlon Xavier Ankaragücünde
Marlon Xavier

Başkent ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı sol bek oyuncusu Marlon Xavier ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü.Beştepe Tesisleri’mizde yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Sayın Emre Yıldız katıldı." ifadelerine yer verildi.

"Çok mutluyum"

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Marlon, yeniden Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Benim için önemli bir fırsat olacağına inanıyorum. Ankaragücü taraftarlarıyla buluşacağım için çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

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