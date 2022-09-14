ÖZET | Marsilya - Eintracht Frankurt: 0-1

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Tefecinin evinden 5,3 milyon liralık senet çıktı

Kütahya’da yüksek faiz karşılığı para vererek tefecilik yaptığı tespit edilen H.I.A., (31) gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise 5,3 milyon liralık 170 senet, borç ve alacakların yazıldığı ajanda ve not kağıtları ele geçirildi.