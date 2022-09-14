Spor ÖZET | Marsilya - Eintracht Frankurt 0-1
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ÖZET | Marsilya - Eintracht Frankurt: 0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçları başladı. D Grubunda oynanan maçta Marsilya, evinde Eintracht Frankfurt'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla beraber son UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu puanını 3 yaparken, Marsilya ise henüz puanla tanışamadı. Şampiyonlar Ligi maç özetlerini ve Marsilya - Eintracht Frankfurt maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marsilya Eintracht Frankfurt 0-1 maç özeti izle, Şampiyonlar Ligi maç özetleri
Marsilya - Eintracht Frankfurt: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçlarında Marsilya, sahasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Maçı 1-0 konuk ekip kazandı.

Son Avrupa Ligi Şampiyonu galibiyetle tanıştı

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Rangers'ı penaltı atışları sonucunda mağlup eden Alman ekibi Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etmişti.

Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarında D grubunda evinde Sporting CP'ye 3-0 mağlup olan Eintracht Frankurt, Marsilya'yı 1-0 mağlup ederek ilk 3 puanını aldı.

  • Alman ekibinin golünü 43. dakikada Jesper Lindström kaydetti.

Maça 60. dakikada dahil olan Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 82. dakikada sarı kart gördü.

Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Marsilya - Eintracht Frankurt maç özeti


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