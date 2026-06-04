Mason Greenwood imzayı atıyor: 5 yıllık anlaşma sağlandı

Transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden Mason Greenwood'un geleceği netleşmeye başladı. Bir süredir Fenerbahçe ile de anılan İngiliz futbolcunun, Serie A devi Roma'ya transfer olmaya yakın olduğu iddia edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Roma, Greenwood'un temsilcileriyle yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Taraflar arasındaki temasların olumlu ilerlediği belirtilirken, 24 yaşındaki oyuncunun İtalyan ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca Roma yönetiminin, oyuncunun kulübü Marsilya ile resmi görüşmelere başlamaya hazırlandığı ve kısa süre içinde ilk teklifini sunacağı aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla etkili bir performans ortaya koyan Greenwood, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 26 gol atıp 11 asist yaparak takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu.











