Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Jose Mourinho'dan şaşırtan hareket! Türkiye'yi AİHM'e şikayet etti

Jose Mourinho'dan şaşırtan hareket! Türkiye'yi AİHM'e şikayet etti

11:244/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'dan şoke eden bir hamle geldi. Portekizli çalıştırıcı, Türkiye'de görev yaptığı süre içerisinde PFDK'dan aldığı cezalar için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu.

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Süper Lig'de görev yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu’ndan aldığı cezaları Strasbourg’a taşıdı. AİHM, Mourinho’nun başvurusunu işleme koyarak Türkiye'den resmen savunma istedi. 

Mourinho, Kasım 2024'te Trabzonspor maçının ardından PFDK tarafından kendisine verilen soyunma odasından men ve toplamda yüz binlerce liralık para cezalarına itiraz etmişti.


Tahkim Kurulu'nun cezayı onamasının ardından rotayı AİHM'e çeviren tecrübeli çalıştırıcı; Türkiye'deki futbol kurullarının bağımsız olmadığını ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini öne sürdü.

Gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilmediğini de savunan Mourinho, adil yargılanma hakkının elinden alındığını iddia ediyor. NTV'de yer alan habere göre Türkiye’nin konuya ilişkin görüşünü bildirmek için en fazla altı ay süresi bulunuyor.

Fenerbahçe, 2024 yılında göreve başlayan Mourinho geçtiğimiz yıl ağustos ayında gönderilmişti. Sarı lacivertlilerde 62 maça çıkan Mourinho, 2.02'lik ortalama elde etmişti.

Adı Real Madrid'le anılıyor


Şu sıralarda Benfica'nın başında olan Mourinho'nun adı Real Madrid'le anılıyor. Madrid'in mevcut başkanı Florentino Perez yeniden seçilmesi halinde Mourinho'yu takımın başına getirecek. Perez yayınladığı videoda Mourinho'ya da yer verdi. Ancak Mourinho videonun yapay zeka olduğunu açıkladı. 

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#AİHM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul kiralık konutların teslimine ne zaman başlanacak?