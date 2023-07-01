Mata veda etti

Sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yapan İspanyol futbolcu, "Bittiği için üzgün değil, yaşandığı için mutluyum. Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için hayatım boyunca gurur duyacağım. Teşekkür ederim Türkiye. Teşekkür ederim Galatasaray ailesi. Şampiyon Cimbom! Her zaman sizden biri olacağım. Sizi özleyeceğim" ifadelerini kullandı.