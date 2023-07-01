|
Spor

Mata veda etti

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı. 35 yaşındaki futbolcu veda mesajında, "Bittiği için üzgün değil, yaşandığı için mutluyum" ifadelerini kullandı.

15:37 . 1/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Juan Mata henüz hiçbir kulüple anlaşmadı.

Juan Mata henüz hiçbir kulüple anlaşmadı.

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Juan Mata, sarı-kırmızılı kulübe veda etti.


Sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yapan İspanyol futbolcu, "Bittiği için üzgün değil, yaşandığı için mutluyum. Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için hayatım boyunca gurur duyacağım. Teşekkür ederim Türkiye. Teşekkür ederim Galatasaray ailesi. Şampiyon Cimbom! Her zaman sizden biri olacağım. Sizi özleyeceğim" ifadelerini kullandı.


Galatasaray'da şampiyonluk sevinci yaşayan Juan Mata, sarı-kırmızılı formayla 18 maça çıktı ve 3 gol 2 asist kaydetti.





#Galatasaray
#Juan Mata
#Süper Lig
36 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul'da havalimanı ve otogarda tatil dönüşü yoğunluğu başladı