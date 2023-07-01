Mata veda etti

Juan Mata henüz hiçbir kulüple anlaşmadı.
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Juan Mata, sarı-kırmızılı kulübe veda etti.
Sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yapan İspanyol futbolcu, "Bittiği için üzgün değil, yaşandığı için mutluyum. Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için hayatım boyunca gurur duyacağım. Teşekkür ederim Türkiye. Teşekkür ederim Galatasaray ailesi. Şampiyon Cimbom! Her zaman sizden biri olacağım. Sizi özleyeceğim" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da şampiyonluk sevinci yaşayan Juan Mata, sarı-kırmızılı formayla 18 maça çıktı ve 3 gol 2 asist kaydetti.