Mata'dan büyük jest

Juan Mata alacaklarını depremzedelere bağışladı.
Ülkemizde yaşanan deprem felaketini unutmayan Mata, Galatasaray'daki 190 bin Euro'luk alacağını depremzedelere bağışladı.
İspanyol oyuncu, daha önce 'Omuz Omuza' yardım kampanyasına da 4 milyon TL bağışta bulunmuştu.
2022-23 yaz transfer döneminde 1+1 yıllığına sarı-kırmızılı takıma transfer olan Mata, opsiyonu devreye girmeyince Galatasaray'dan ayrıldı.
İspanyol yıldız, kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu yaşadığı Galatasaray ile çıktığı 16 lig maçında 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.