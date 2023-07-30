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Spor

Mata'dan büyük jest

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Juan Mata, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılırken gönülleri kazandı.

11:46 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Juan Mata alacaklarını depremzedelere bağışladı.

Juan Mata alacaklarını depremzedelere bağışladı.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketini unutmayan Mata, Galatasaray'daki 190 bin Euro'luk alacağını depremzedelere bağışladı.


İspanyol oyuncu, daha önce 'Omuz Omuza' yardım kampanyasına da 4 milyon TL bağışta bulunmuştu.


2022-23 yaz transfer döneminde 1+1 yıllığına sarı-kırmızılı takıma transfer olan Mata, opsiyonu devreye girmeyince Galatasaray'dan ayrıldı.


İspanyol yıldız, kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu yaşadığı Galatasaray ile çıktığı 16 lig maçında 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.




#Galatasaray
#Juan Mata
#Depremzede
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