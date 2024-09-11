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Spor

Mauricio Pochettino'nun yeni takımı herkesi şaşırttı: İmzayı attı

Son olarak Chelsea'nın başında görev yapan Mauricio Pochettino'nun yeni takımı belli oldu. Tecrübeli hoca Amerika Futbol Takımı'nın başına geçti.

Haber Merkezi
09:29 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:30 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Mauricio Pochettino
Mauricio Pochettino

Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu, erkek milli takımının teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino’nun getirildiğini açıkladı. Son olarak Chelsea'yi çalıştıran tecrübeli hoca, kariyerine milli takımlar düzeyinde devam edecek.


Anlaşma 2 yıllık

Mauricio Pochettino, Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu, 52 yaşındaki deneyimli teknik adamın takımın başına geçtiğini resmen açıkladı.


Teknik direktörlük kariyerinde Espanyol, Southampton, Tottenham ve PSG gibi önemli ekipleri de çalıştırmış olan Pochettino, son olarak Premier Lig’in bir başka önemli ekibi Chelsea’de görev yapmıştı.


#Mauricio Pochettino
#ABD
#Chelsea
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