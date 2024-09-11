Mauricio Pochettino'nun yeni takımı herkesi şaşırttı: İmzayı attı

Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu, erkek milli takımının teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino’nun getirildiğini açıkladı. Son olarak Chelsea'yi çalıştıran tecrübeli hoca, kariyerine milli takımlar düzeyinde devam edecek.

Teknik direktörlük kariyerinde Espanyol, Southampton, Tottenham ve PSG gibi önemli ekipleri de çalıştırmış olan Pochettino, son olarak Premier Lig’in bir başka önemli ekibi Chelsea’de görev yapmıştı.