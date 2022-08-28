Maxi Gomez Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde yeni sezona giriş yapan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroya golcü bir oyuncu katmak isteyen sarı-lacivertliler, Maxi Gomez transferini bitiriyor.
Fenerbahçe'nin Maxi Gomez teklifi
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, 26 yaşındaki Uruguaylı oyuncu için Valencia'ya son teklifini sundu. Maxi Gomez'in bonservisinin yüzde 75'i için 6 milyon euroluk teklifte bulunan sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde bu transferi bitirmek istiyor.
Maxi Gomez İstanbul'a ne zaman geliyor?
- Valencia'nın bu teklife sıcak baktığı ifade edilirken, Maxi Gomez'in salı günü İstanbul'da olacağı iddia edildi. Maxi Gomez geride bıraktığımız sezon Valencia formasıyla çıktığı 32 maçta, 5 gol ve 3 asistle oynamıştı.