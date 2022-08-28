Maxi Gomez Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, aradığı golcüyü İspanya'da buldu. Fenerbahçe, Valencia forması giyen Maxi Gomez ile her konuda anlaştı. Gomez'in kulübü Valencia ile de prensip anlaşması sağlayan Fenerbahçe, bu transferi bitirmeye hazırlanıyor. Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye imza atmak için kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Abone Ol