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Spor

Maxi Gomez Trabzonspor'dan ayrıldı: Yeni adresi İspanya

Trabzonspor'da bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Maxi Gomez, İspanyol ekiplerinden Cadiz'e kiralık olarak transfer oldu.

20:28 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Maxi Gomez - Trabzonspor

Maxi Gomez - Trabzonspor

Trabzonspor, Maxi Gomez'in kiralık olarak transferi için Cadiz ile anlaştı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, Gomez'in 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar, 3 milyon 750 bin avro satın alma opsiyonlu olarak bedelsiz kiralanması konusunda Cadiz ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan anlaşma gereği, Gomez'in aynı futbol sezonuna ilişkin doğacak olan maaş ve diğer tüm hak edişlerinin Cadiz tarafından ödeneceği aktarıldı.



#Maxi Gomez
#Cadiz
#La Liga
18 dakika önce
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