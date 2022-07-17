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Mbwana Samatta Kızılyıldız'a gidiyor

Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne giremeyen Mbwana Samatta, Sırp ekibi Kızılyıldız'a transfer olmak üzere.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mbwana Samatta Kızılyıldıza gidiyor
Samatta'nın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, kadrodan gönderilecek oyuncular büyük önem taşıyor. Kadrosunda azalmaya gidecek olan sarı-lacivertliler, gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor.

Mbwana Samatta Kızılyıldız'a gidiyor

Teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne giremeyen Mbwana Samatta'yı, Sırp ekibi Kızılyıldız, kiralamak istiyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Kızılyıldız, oyuncunun 3.2 milyon euroluk yıllık ücretinin bu ücretin bir bölümünü Fenerbahçe’nin ödemesini istiyor.

  • Sarı-lacivertlilerin bu teklife sıcak baktığı öğrenilirken, görüşmelerin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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