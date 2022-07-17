Mbwana Samatta Kızılyıldız'a gidiyor

Hayat

“Kazı İzleri” yuvaya döndü

Türkiye ile yurt dışından sanatçıları bir araya getiren “Sanat ve Arkeoloji” projesinde mutlu sona ulaşıldı. Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran ve Dr. Güneş Duru’nun kazı başkanlığında, Orta Anadolu’nun en eski yerleşim yeri Aşıklı Höyük kazısından ilhamla görsel sanatın farklı alanlarında üretilen eserler, İstanbul, İspanya ve İskoçya’dan sonra Aksaray’a döndü. Kazı İzleri bu kez “Yuvaya Dönüş”ü yaşıyor.