Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, kadrodan gönderilecek oyuncular büyük önem taşıyor. Kadrosunda azalmaya gidecek olan sarı-lacivertliler, gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor.
Mbwana Samatta Kızılyıldız'a gidiyor
Teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne giremeyen Mbwana Samatta'yı, Sırp ekibi Kızılyıldız, kiralamak istiyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Kızılyıldız, oyuncunun 3.2 milyon euroluk yıllık ücretinin bu ücretin bir bölümünü Fenerbahçe’nin ödemesini istiyor.
- Sarı-lacivertlilerin bu teklife sıcak baktığı öğrenilirken, görüşmelerin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.
🚨Fenerbahçe'nin UEFA'ya gönderdiği 25 kişilik listede;
Kim Min Jae, Tisserand, Gustavo, Samatta, Lemos, Caulker, Meyer ve Tiago Çukur yer almadı.
🚨Fenerbahçe'nin UEFA'ya gönderdiği 25 kişilik listede;