Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: 5-1

Süper Lig’in 17’inci haftasında Kasımpaşa’yı evinde ağırlayan Medipol Başakşehir, rakibini 5-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertli takımın golleri, 2 ve 28’inci dakikalarda Demba Ba, 6’ncı dakikada Crivelli, 26’ncı dakikada kendi kalesine Fernandes ve 63’üncü dakikada Elia'dan gelirken Kasımpaşa’nın tek golünü ise 66’ncı dakikada penaltıdan Quaresma kaydetti.

Turuncu lacivertli takım ligin ilk yarısında 33 puan topladı. Kasımpaşa ise 15 puanla maç fazlasıyla 14'üncü sırada yer aldı.

Mücadeleden dakikalar

1’inci dakikada Caiçara’nın ortasında Demba Ba’nın dokunuşunda arka direkte Elia’nın etkili şutunu kaleci Fatih kornere çeldi.

2’nci dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. Kullanılan korner vuruşunda Clichy’nin şutunda kaleci Fatih’in topa müdahalesi sonrasında topu önünde bulan Demba Ba topu ağlara gönderdi: 1-0.

6’ncı dakikada Medipol Başakşehir farkı 2’ye çıkardı. İrfan Can Kahveci’nin pasında hızlı gelişen Başakşehir atağında Visca’nın ceza sahasına gönderdiği topu Crivelli ağlarla buluşturdu: 2-0.

26’ncı dakikada gelişen Başakşehir atağında Clichy’nin ceza sahasına yaptığı etkili ortayı uzaklaştırmak isteyen Fernandes topu kendi ağlarına gönderdi: 3-0.

28’inci dakikada Başakşehir farkı 4’e çıkardı. Elia’nın sol kanattan ortasında Visca’nın şutu kaleci Fatih’ten dönerken Demba Ba topu ağlarla buluşturdu: 4-0.

42’nci dakikada Kasımpaşa lehine verilen serbest vuruşta Quraresma’nın direk kaleye gönderdiği şutta kaleci Mert Günok topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir’in 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

57’nci dakikada Başakşehir’in sol kanattan geliştirdiği atakta Elia’nın yerden Visca’ya pasında Bosna Hersekli futbolcunun ağlara gönderdiği top VAR kararıyla pozisyonun ofsayt olması nedeniyle iptal edildi.

63’üncü dakikada Başakşehir’in 5’inci golü geldi. Hızla gelişen kontra atakta Edin Visca sağ kanattan topu sürdükten sonra sol kanattan hücuma katılan Eljero Elia'ya pasında Hollandalı futbolcunun aşırtma bir vuruşu ağlarla buluştu:5-0.

66’ncı dakikada Quaresma’nın penaltı vuruşu sonrası Kasımpaşa farkı 4’e indirdi: 5-1.

74’üncü dakikada İlhan Depe’nin sağ kanattan ceza sahası içine çevirdiği pozisyonda Thiam’ın yaptığı vuruş kaleci Mert’i geçti ancak Koita yakın mesafeden meşin yuvarlağı auta attı.

86’ncı dakikada Başakşehir’in kazandığı serbest vuruşta Visca’nın yerden şutu kalenin sağından auta çıktı.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 5-1’lik skorla kazandı.