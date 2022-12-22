Spor Mehmet Büyükekşi "Yabancı sayısı ile ilgili değişiklik konumuz yok"
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Mehmet Büyükekşi: "Yabancı sayısı ile ilgili değişiklik konumuz yok"

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Haber Merkezi DHA
Mehmet Büyükekşiden yabancı kuralı açıklaması: Değişiklik konumuz yok
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Haziran'da yapılan seçimlere tek aday olarak girmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, katıldığı bir organizasyonda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Yabancı sayısı ile ilgili değişiklik konumuz yok"

Yabancı oyuncu kuralında şu anda bir değişiklik düşünmediklerini dile getiren Büyükekşi, “Bu hafta sonu ligler başlıyor. Bu transfer döneminde de bizim yabancı sayısı ile ilgili değişiklik konumuz yok. Şimdi Nevzat Demir Tesisleri’ne gideceğim. Altyapı ile ilgili çalışmamız var. Bu zaman kadar 8 takımı ziyaret ettik. Tesislerde Ahmet Nur Çebi başkanımız ve diğer yönetici arkadaşlarımızla altyapıyı inceleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Olayın ne kadar şeffaf, doğru yapıldığı görüldü"

Dün Süper Lig kulüplerinin başkan ve yöneticilerinin katılımıyla hakem atamalarının yapılmasıyla ilgili de konuşan Büyükekşi, “Türkiye’de ilk defa böyle bir şey oldu. Kulüpler Birliği başkanımız ve diğer bütün başkanlarımız bundan sonra her hafta dijital atama yapacak. Biz bunu daha önce beyan etmiştik, bütün başkanlarımızı çağırıp, onlarla beraber atamaya yapacağız diye. Bir adım da ileriye gittik. Hangi takımının birbiriyle maçı varsa iki başkan bir araya geldi, birlikte bilgisayara bastılar. Herkes, olayın ne kadar şeffaf ne kadar doğru yapıldığını kendi gözleriyle de gördü. 41 tane kriterimiz var. Bu 41 kriteri onlara sunum yaptık. Daha sonra o hakemin o maça atandığını, diğer hakemlerin atanamadığının hepsini algoritmada gösterdik. Herkes de memnun. Bundan sonra futbol marka değerini arttırabiliriz. Bu da ona katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

"VAR’ın etrafında toplanma olsun"

Bundan sonra hakemler üzerinden futbolu okuma konusunda kültürü değiştirmemiz gerekiyor. Yeni getireceğimiz hakemlerle ilgili konuşma, hakemin etrafında toplanma olsun, VAR’ın etrafında toplanma olsun, bunlarla ilgili de yeni uygulamalarımız var. Bunların hepsiyle birlikte daha güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Uzatma süreleri konusunda da Katar’da uygulanan Dünya Kupası’ndaki yenilikleri biz de yapacağız. 1. Lig’de, 2. Lig’de ve 3. Lig’de de atamalarımız aynı şekilde algoritmayla olacak” dedi.

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