Mehmet Büyükekşi: "Yabancı sayısı ile ilgili değişiklik konumuz yok"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, katıldığı bir organizasyonda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Yabancı sayısı ile ilgili değişiklik konumuz yok"

Yabancı oyuncu kuralında şu anda bir değişiklik düşünmediklerini dile getiren Büyükekşi, “Bu hafta sonu ligler başlıyor. Bu transfer döneminde de bizim yabancı sayısı ile ilgili değişiklik konumuz yok. Şimdi Nevzat Demir Tesisleri’ne gideceğim. Altyapı ile ilgili çalışmamız var. Bu zaman kadar 8 takımı ziyaret ettik. Tesislerde Ahmet Nur Çebi başkanımız ve diğer yönetici arkadaşlarımızla altyapıyı inceleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Olayın ne kadar şeffaf, doğru yapıldığı görüldü"

Dün Süper Lig kulüplerinin başkan ve yöneticilerinin katılımıyla hakem atamalarının yapılmasıyla ilgili de konuşan Büyükekşi, “Türkiye’de ilk defa böyle bir şey oldu. Kulüpler Birliği başkanımız ve diğer bütün başkanlarımız bundan sonra her hafta dijital atama yapacak. Biz bunu daha önce beyan etmiştik, bütün başkanlarımızı çağırıp, onlarla beraber atamaya yapacağız diye. Bir adım da ileriye gittik. Hangi takımının birbiriyle maçı varsa iki başkan bir araya geldi, birlikte bilgisayara bastılar. Herkes, olayın ne kadar şeffaf ne kadar doğru yapıldığını kendi gözleriyle de gördü. 41 tane kriterimiz var. Bu 41 kriteri onlara sunum yaptık. Daha sonra o hakemin o maça atandığını, diğer hakemlerin atanamadığının hepsini algoritmada gösterdik. Herkes de memnun. Bundan sonra futbol marka değerini arttırabiliriz. Bu da ona katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

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Ahmet Ağaoğlu ve Ali Koç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemini beraber seçti. pic.twitter.com/aBw2QTwIed — SPOR (@yenisafakspor) December 21, 2022

"VAR’ın etrafında toplanma olsun"

Bundan sonra hakemler üzerinden futbolu okuma konusunda kültürü değiştirmemiz gerekiyor. Yeni getireceğimiz hakemlerle ilgili konuşma, hakemin etrafında toplanma olsun, VAR’ın etrafında toplanma olsun, bunlarla ilgili de yeni uygulamalarımız var. Bunların hepsiyle birlikte daha güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Uzatma süreleri konusunda da Katar’da uygulanan Dünya Kupası’ndaki yenilikleri biz de yapacağız. 1. Lig’de, 2. Lig’de ve 3. Lig’de de atamalarımız aynı şekilde algoritmayla olacak” dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Hakem düdüğü çaldığı anda kronometre işlesin. 10 dakikaysa 10 dakika, 15 dakikaysa 15 dakika uzasın. İkinci devre bu uygulamaya geçiyoruz."



🤔Ne düşünüyorsunuz? pic.twitter.com/d3AeVKx6nG REKLAM December 7, 2022

SPOR Türkiye FIFA dünya sıralamasında 44. sıraya çıktı