Mehmet Can Aydın: Kendimi Trabzonspor'a ait hissediyorum

Trabzonspor'un Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Mehmet Can Aydın, son haftalardaki formda performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mehmet Can Aydın'ın öne çıkan açıklamaları:

"Kiralık olarak geldim ama kendimi Trabzonspor'a ait hissediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor isterse burada kalmayı düşünüyorum"





"Hocama minnettarım bana şans verip güvendiği için. Şuan iyi oynuyoruz. Antrenmanlarda iyi çalışıyoruz. Beşiktaş'a karşı da çok iyi bir maç çıkardık. Böyle devam etmeliyiz"





"2 senedir sağ bek oynuyorum, önceden Schalke'de forvet oynuyordum. Herkesten bir şey öğrenmeye çalışıyorum"





"İnşallah bir gün A milli takım için sahaya çıkarım. Benim de hayalim milli takım için oynamak"





"Edin ağabey bana çok yardım ediyor. Sahanın içinde konuşuyoruz. Defansta da bana yardım ediyor. Edin ağabey ile çok iyi oynuyoruz"



















