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Spor

Mehmet Can Aydın'ın kararı ay-yıldızlı forma

Almanya'da Schalke 04 forması giyen Mehmet Can Aydın, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

17:41 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mehmet Can Aydın, deprem felaketinde vefat eden vatandaşlarımızı anmak için ay-yıldızlı tişört giymişti.

Mehmet Can Aydın, deprem felaketinde vefat eden vatandaşlarımızı anmak için ay-yıldızlı tişört giymişti.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'ün sağ bek oyuncusu Mehmet Can Aydın, milli takım kararını verdi.


21 yaşındaki oyuncu bundan sonra ay-yıldızlı forma için mücadele edeceğini açıkladı.


Alman Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 27 kez forma giyen Mehmet Can Aydın, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yaptığı görüşmenin kendisini etkilediğini ve kararının kesin olduğunu söyledi.


Sağ bek bölgesinin dışında kanatta da görev yapabilen genç oyuncu, Schalke 04 formasıyla 40 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 de asist kaydetti.







#Almanya Milli Takımı
#A Milli Futbol Takımı
#Mehmet Can Aydın
1 saat önce
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Mehmet Can Aydın'ın kararı ay-yıldızlı forma
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