Mehmet Can Aydın'ın kararı ay-yıldızlı forma

21 yaşındaki oyuncu bundan sonra ay-yıldızlı forma için mücadele edeceğini açıkladı.

Alman Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 27 kez forma giyen Mehmet Can Aydın, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yaptığı görüşmenin kendisini etkilediğini ve kararının kesin olduğunu söyledi.