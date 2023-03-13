Mehmet Can Aydın'ın kararı ay-yıldızlı forma

Mehmet Can Aydın, deprem felaketinde vefat eden vatandaşlarımızı anmak için ay-yıldızlı tişört giymişti.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'ün sağ bek oyuncusu Mehmet Can Aydın, milli takım kararını verdi.
21 yaşındaki oyuncu bundan sonra ay-yıldızlı forma için mücadele edeceğini açıkladı.
Alman Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 27 kez forma giyen Mehmet Can Aydın, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yaptığı görüşmenin kendisini etkilediğini ve kararının kesin olduğunu söyledi.
Sağ bek bölgesinin dışında kanatta da görev yapabilen genç oyuncu, Schalke 04 formasıyla 40 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 de asist kaydetti.