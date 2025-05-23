Mehmet Topal Petrolul Ploieşti'den ayrıldı

Yaşanan sürecin ardından Petrolul Ploieşti'den ayrılma kararı alan Mehmet Topal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hayatımda özel bir yeri olacak bir yılı geride bıraktım. Teknik Direktörlük görevim boyunca, Petrolul Ploieşti takımı ile geçirdiğim bu dönemi unutmak mümkün değil. Saha içinde ve dışında yaşadığım her an, kurduğum dostluklar, edindiğim tecrübeler benim için çok değerli. Artık bu kulübün sıkı bir taraftarıyım. Petrolul'u her zaman kalpten desteklemeye devam edeceğim. Tüm kulüp çalışanlarına, futbolcularıma, taraftarlara, teknik ekibime ve bana kucak açan Romanya halkına gönülden teşekkür ediyorum. Bu hikayeyi gerçekten en doğru şekilde yaşadım. Şimdi yeni sayfalar zamanı… Petrolul her zaman kalbimde olacak.”