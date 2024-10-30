Mehmet Topal’lı Petrolul Ploieşti kupada da hız kesmedi

Romanya Kupası B Grubu ilk maçında teknik direktörlüğünü Mehmet Topal’ın yaptığı Petrolul Ploieşti, Agricola Borcea ile karşılaştı. Sarı-mavililer, müsabakanın 40 ve 45. dakikalarında Sergiu Hanca, 58. dakikada ise Christian Irobiso’nun golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.