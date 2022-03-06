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Meksika'da futbol maçında tribünler birbirine girdi: 17 ölü

Meksika'da oynanan Queretaro-Atlas maçında ortalık savaş alanına döndü. İki takım taraftarları arasında çıkan kavgada 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meksikada futbol maçında tribünler birbirine girdi: 17 ölü
Paylaşılan fotoğraflar kavganın ne denli şiddetli olduğunu gözler önüne serdi.

Meksika Ligi'nde Queretaro'nun sahasında Atlas'ı konuk ettiği maçta büyük olaylar çıktı.

Corregidora Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 63. dakikasında iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Tribünlerde başlayan kavga saha içine de taştı.

Yaşananlar nedeniyle maç yarıda kaldı.

Meksika basınına yansıyan haberlerde kavgada silahların kullanıldığı ve 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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