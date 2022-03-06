Meksika'da futbol maçında tribünler birbirine girdi: 17 ölü

Meksika Ligi'nde Queretaro'nun sahasında Atlas'ı konuk ettiği maçta büyük olaylar çıktı.
Corregidora Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 63. dakikasında iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Tribünlerde başlayan kavga saha içine de taştı.
Yaşananlar nedeniyle maç yarıda kaldı.
Meksika basınına yansıyan haberlerde kavgada silahların kullanıldığı ve 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Meksika Ligi'nde Queretaro-Atlas maçının 63’ncü dakikasında ev sahibi taraftarlarının Atlas taraftarına saldırması üzerine kavga çıktı.
📌Meksika basınına göre olaylarda 17 kişi hayatını kaybetti.pic.twitter.com/wyZxkGIFw1
Meksika Ligi'nde Queretaro-Atlas maçının 63’ncü dakikasında ev sahibi taraftarlarının Atlas taraftarına saldırması üzerine kavga çıktı.