Meksika'da futbol maçında tribünler birbirine girdi: 17 ölü

Karabükspor BAL'a düştü: Başkan helva dağıttı

Bir dönem Türk futbolunda adından söz ettiren eski Süper Lig temsilcisi Kardemir Karabükspor, bu sezon TFF 3. Lig'de de varlık gösteremeyerek Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Maç sonrasında kulüp başkanı helva dağıttı.



