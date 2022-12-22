Memphis Depay yol ayrımında

Barcelona'da kış transferinde yaprak dökümü yaşanacak. Teknik Direktör Xavi Hernandez, kadroyu ideal hale getirmek için birkaç hamle yapmak istese de kaynaklar ve maaş bütçesi buna engel.

3 isim gözden çıkarılmıştı

Bütçede hareket alanı açmak için geçtiğimiz aylarda Bellerin, Roberto ve Depay ile yolları ayırma kararı alan Katalan ekibinin, tekliflere açık olduğu ve masaya oturabileceği söyleniyordu.

👉Depay👈 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YqbOalbLhh — SPOR (@yenisafakspor) December 3, 2022

Depay için Newcastle iddiası

Bu üç isimden biri olan Depay için İngiltere iddiası ortaya atıldı. Hollanda ile Dünya Kupası'nda da mücadele eden 28 yaşındaki isim için Newcastle'ın fiyat araştırması yaptığı ve 20 milyon euroluk teklif hazırladığı öğrenildi.

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Sezon sonu sözleşmesi bitecek Depay ise sözleşme süresi boyunca Barcelona'dan ayrılmayı düşünmüyor. Burada Katalan ekibinin ve İngiliz ekiplerinin nasıl aksiyon alacağı önemli rol oynayacak.

Dünya Kupası'nda Hollanda ile 5 maça çıkan Depay 1 gol attı.

Galatasaray ile adı anılmıştı

Barcelona'dan ayrılacağı öngörülen Depay'ın adı devre arası için Galatasaray ile de geçmişti. Menajerler tarafından önerilse de oyuncunun yüksek maliyeti bu transferin önünde ciddi engel.

⚽Memphis Depay, dün Barcelona'nın Alaves ile 1-1 berabere kaldığı maçta harika bir gol attı.pic.twitter.com/jVyLDuIY66 — SPOR (@yenisafakspor) October 31, 2021

SPOR Bellingham Real Madrid'e yakın