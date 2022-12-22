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Memphis Depay yol ayrımında

Barcelona kış ayında ekonomik olarak hareket alanı açmak için bazı futbolcularla yol ayrımına gelmişti. Hector Bellerin, Sergi Roberto ve Memhis Depay ilk gözden çıkarılan isimlerdi. Galatasaray ile de adı anılan Depay için yeni bir gelişme yaşandı. Hollandalı futbolcu Premier Lig'in yolunu tutabilir. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Memphis Depay İngiltereye transfer olabilir: Newcastledan 20 milyon euro!
Memphis Depay 2021 yazında bedelsiz olarak Katalan ekibine transfer olmuştu.

Barcelona'da kış transferinde yaprak dökümü yaşanacak. Teknik Direktör Xavi Hernandez, kadroyu ideal hale getirmek için birkaç hamle yapmak istese de kaynaklar ve maaş bütçesi buna engel.

3 isim gözden çıkarılmıştı

Bütçede hareket alanı açmak için geçtiğimiz aylarda Bellerin, Roberto ve Depay ile yolları ayırma kararı alan Katalan ekibinin, tekliflere açık olduğu ve masaya oturabileceği söyleniyordu.

Depay için Newcastle iddiası

Bu üç isimden biri olan Depay için İngiltere iddiası ortaya atıldı. Hollanda ile Dünya Kupası'nda da mücadele eden 28 yaşındaki isim için Newcastle'ın fiyat araştırması yaptığı ve 20 milyon euroluk teklif hazırladığı öğrenildi.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Depay ise sözleşme süresi boyunca Barcelona'dan ayrılmayı düşünmüyor. Burada Katalan ekibinin ve İngiliz ekiplerinin nasıl aksiyon alacağı önemli rol oynayacak.

Dünya Kupası'nda Hollanda ile 5 maça çıkan Depay 1 gol attı.
Dünya Kupası'nda Hollanda ile 5 maça çıkan Depay 1 gol attı.

Galatasaray ile adı anılmıştı

Barcelona'dan ayrılacağı öngörülen Depay'ın adı devre arası için Galatasaray ile de geçmişti. Menajerler tarafından önerilse de oyuncunun yüksek maliyeti bu transferin önünde ciddi engel.

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