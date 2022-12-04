Fenerbahçe'den Arthur Chaves hamlesi: Menajeri doğruladı

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı hazırlık karşılaşmalarıyla geçiren Fenerbahçe'de, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin listesinde birçok oyuncu bulunuyor. Bu oyunculardan birisinin de Portekiz 2. Lig takımlarından Academico Viseu forması giyen Arthur Chaves olduğu öğrenildi.

"Fenerbahçe Arthur Chaves ile ilgileniyor"

Genç oyuncuyu yakından takip eden Fenerbahçe, şartların oluşması durumunda, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katacak. Yeni Şafak Spor'a açıklamalarda bulunan Arthur Chaves'in menajeri Daniel Nassif, sarı-lacivertlilerin 21 yaşındaki oyuncuyu takip ettiğini söyledi.

Herhangi bir transfer teklifinin yapılmadığını ifade eden Nassif, "İlgi var ama henüz bir teklif gelmedi. Belki kulüpler konuşmuş olabilir ama bize gelen bir şey henüz yok. Her iki kulübün hocalarının çok iyi bir ilişkisi var" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Arthur Chaves kimdir?

29 Ocak 2001 tarihinde Brezilya'da doğan Arthur Chaves, Avai altyapısında yetişti. Daha sonra 18 Ağustos 2022 tarihinde 2.4 milyon euro karşılığında Portekiz 2. Lig takımlarından Academico Viseu'ya transfer oldu. 1.88 cm boyundaki Chaves, sağ ayağını kullanıyor. Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan 21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro. Bu sezon toplamda 41 karşılaşmada forma giyen oyuncu, 2 gol kaydetti.

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Arthur Chaves için hazırlanan bir video;