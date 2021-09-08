Spor Menajeri resmen açıkladı Sağlık kontrolü yetişmeyince transfer gerçekleşmedi
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Menajeri resmen açıkladı: Sağlık kontrolü yetişmeyince transfer gerçekleşmedi

Galatasaray, transferin son gününde oldukça yoğun bir hareketlilik yaşıyor. Kadrosunu Gustavo Assunçao ile güçlendiren sarı kırmızılılar, genç oyuncuyla birlikte bir transferi daha gerçekleştirmek istiyordu. Ancak bu düşünce oyuncunun sağlık kontrollerinin yetişemeyecek olması sebebiyle sonuçlanamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Menajeri resmen açıkladı: Sağlık kontrolü yetişmeyince transfer gerçekleşmedi
Nampalys Mendy, Leicester City'den bu transfer döneminde ayrılmak istiyordu.

Leicester City'nin Senegalli orta saha oyuncusu için konuşan menajeri, Galatasaray ile telefon trafiği içinde kaldıklarını ancak transferi yetiştiremeyecekleri için düşüncelerini sonuçlandıramadıklarını açıkladı.

Dün akşam sıklaşan görüşmeler sonucunda bugün İstanbul'a getirilmek istenen oyuncunun işlemlerinin yetişemeyeceğini ifade eden menajer şöyle konuştu;

  • "Galatasaray ve Leicester ile Çarşamba günü onu İstanbul'a getirmek için her şeyi denedik. Ancak zaman çok dardı ve sağlık kontrollerini zamanında yapmamız mümkün değildi. Kader. Yapacak bir şey yok."

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