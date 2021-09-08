Menajeri resmen açıkladı: Sağlık kontrolü yetişmeyince transfer gerçekleşmedi

Leicester City'nin Senegalli orta saha oyuncusu için konuşan menajeri, Galatasaray ile telefon trafiği içinde kaldıklarını ancak transferi yetiştiremeyecekleri için düşüncelerini sonuçlandıramadıklarını açıkladı.
Dün akşam sıklaşan görüşmeler sonucunda bugün İstanbul'a getirilmek istenen oyuncunun işlemlerinin yetişemeyeceğini ifade eden menajer şöyle konuştu;
- "Galatasaray ve Leicester ile Çarşamba günü onu İstanbul'a getirmek için her şeyi denedik. Ancak zaman çok dardı ve sağlık kontrollerini zamanında yapmamız mümkün değildi. Kader. Yapacak bir şey yok."