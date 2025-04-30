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Merih Demiral'ın takımı Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

Merih Demiral'ın takımı Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

09:1430/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
AA
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Milli futbolcu Merih Demiral'ın forma giydiği Al-Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi
Milli futbolcu Merih Demiral'ın forma giydiği Al-Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

Milli futbolcu Merih Demiral'ın forma giydiği Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan organizasyonun yarı finalinde Al Hilal-Al-Ahli ile karşılaştı.


Merih Demiral'ın 90 dakika görev yaptığı karşılaşmada Al-Ahli, teknik direktör Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'i 3-1 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.


Mücadelede Al-Ahli'nin golleri 9. dakikada Firmino, 27. dakikada Toney ve 90 7'de Al Brikan'dan gelirken Al Hilal'in tek golünü ise 42. dakikada Al Dawsari kaydetti.


Al-Ahli, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile Japon temsilcisi Kawasaki Frontale maçının galibiyle finalde eşleşecek.


Final mücadelesi, Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda 3 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.


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